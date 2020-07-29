اعتقال 32 مواطنا روسيا في بيلاروسيا

أكدت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، نقلاً عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، لم تذكر اسمه، أنه تم احتجاز 32 شخصا من مواطني روسيا ليلة اليوم بالقرب من مينسك.

وجاء في البيان: "الليلة، احتجز ضباط إنفاذ القانون في بيلاروسيا بالقرب من مينسك 32 مسلحا من الشركة العسكرية الأجنبية الخاصة (واغنر). بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شخص آخر واحتجازه في جنوب البلاد".

وفي الوقت نفسه، وفقًا للوكالة، "تم تلقي معلومات في وقت سابق حول وصول أكثر من 200 مسلح إلى أراضينا لزعزعة استقرار الوضع خلال الحملة الانتخابية".

وبحسب الوكالة "كان لدى كل واحد من الروس حقيبة يد صغيرة بحوزتهم، ولكل المجموعة ثلاث حقائب ثقيلة كبيرة". لدى وصولهم إلى العاصمة ليلة 24-25 يوليو، أقامت المجموعة في أحد الفنادق في مينسك وكان من المفترض أن تغادر في 25 يوليو، لكنها غادرت الفندق في 27 يوليو وانتقلت إلى أحد المصحات في منطقة مينسك".

كما أكدت أنه "وفقًا لإدارة المصح، لفت الزوار الانتباه إلى أنفسهم بسلوك غير معهود بالنسبة للسياح الروس. لم يتعاطوا الكحول، ولم يزوروا الأماكن الترفيهية، وحاولوا عدم جذب الانتباه لأنفسهم. لقد درسوا بعناية منطقة المصح ومحيطه. اعتقلت قوات المجموعة (أ) في المخابرات الليلة 32 شخصًا بدعم من رجال الأمن في مدينة مينسك، وعثر على شخص آخر واحتجز في جنوب البلاد، تقوم لجنة التحقيق بإجراء فحص". كما نشرت الوكالة قائمة بأسماء المعتقلين.