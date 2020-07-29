طهران تكشف عن سبب اعتراض المقاتلة الأمريكية للطائرة المدنية

أكدت طهران، اليوم الأربعاء، أن حادثة اعتراض طائرات أمريكية لطائرة ركاب مدنية إيرانية أخيرا كانت محاولة استفزاز أمريكية لحثها على اتخاذ رد فعل عسكري.

طهران-سبوتنيك. ونقلت وكالة المراسلين الشباب عن مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، قوله: "إن الإجراء العدائي الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة تجاه طائرة ماهان المدنية سخيف ونابع من ضعف كبير".

وتابع أن "هذه الإجراءات غير المنطقية والمضحكة للغاية لدولة تدّعي أنها قوة عظمى هي علامة على ضعفهم ويأسهم أمام الشعب الإيراني، حيث سعى الأمريكي إلى تخويف إيران لتقوم طهران برد فعل عسكري، لكن الشعب والحكومة الإيرانية أحبطوا هذا الأمر وفشل الأمريكيون في الوصول إلى هدفهم".

واعترضت مقاتلتان حربيتان أمريكيتان في سماء سوريا فوق منطقة التنف، يوم السبت الماضي، طائرة مدنية إيرانية تابعة لشركة "ماهان" كانت متجهة من طهران إلى العاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى إصابة عدد من ركاب الطائرة بسبب الهبوط والارتفاع المفاجئ.

واليوم، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن التصرف الأمريكي الأخير بحق طائرة ركاب مدنية إيرانية في الأجواء السورية يعتبر إرهابا جويا ودوليا.