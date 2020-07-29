السفارة الروسية تطلب معلومات حول المعتقلين الروس في بيلاروسيا

أعلنت السفارة الروسية أن السلطات البيلاروسية لم تبلغ السفارة الروسية عن أي اعتقالات لـ 33 مواطنا روسيا على أراضي الجمهورية، والتي تم الإبلاغ عنها سابقا في وسائل الإعلام، وطلبت البعثة الدبلوماسية الروسية معلومات رسمية من السلطات المختصة في بيلاروسيا.

وجاء في بيان على تويتر: "لم تتلق السفارة إخطارًا رسميًا باعتقال مواطنين روس على أراضي جمهورية بيلاروسيا. لقد طلبنا معلومات رسمية من السلطات المختصة في بيلاروسيا".

أكدت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، نقلاً عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، لم تذكر اسمه، في وقت سابق، أنه تم احتجاز 32 شخصا من مواطني روسيا ليلة اليوم بالقرب من مينسك، وأنه عثر على شخص آخر واحتجز في جنوب البلاد.