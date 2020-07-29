إيران تعلن عدد ضحايا فيروس كورونا من الكوادر الطبية

أعلنت إيران، اليوم الأربعاء، عدد الأطباء المتوفين، من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، التي ضربت البلاد منذ عدة أشهر.

وقال مساعد نقابة الأطباء الإيراني، علي فتاحي، إن 140 من الكوادر الطبية والعلاجية فقدوا حياتهم، في جميع أنحاء إيران خلال مكافحتهم فيروس كورونا.

وأضاف المسؤول، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو كنفرانس من وزارة الصحة، أن "عددا كبيرا من الكادر الطبي والعلاجي أصيبوا بفيروس كورونا حيث توزعت إصاباتهم على النحو التالي: 22 بالمائة من الممرضين و20 بالمائة من أخصائيي الجراحة العامة و 8 بالمائة من أخصائيي الأمراض الداخلية و 5 بالمائة من أخصائيي أمراض النساء والتوليد".

وتابع مساعد نقابة الأطباء، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، أن "الكادر الصحي والعلاجي يقف في الخط الأمامي من جبهة مكافحة كورونا وقدم الكثير من الشهداء في هذا الطريق حيث بلغ عدد من استشهد منهم أكثر من 140 شخصا من أفضل الأطباء والممرضين والكادر الصحي في إيران".

وناشد فتاحي الجميع الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية وذلك للعبور من المرحلة الثانية من تفشي فيروس كورونا.