مناورات تركية - أمريكية في البحر الأبيض المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، أن تركيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة الفرقاطة البحرية التركية "كمال رايس" وحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور".

وصرحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر": "أجريت التدريبات العسكرية البحرية في 28 يوليو في وسط وشرق البحر المتوسط ​​بمشاركة الفرقاطة التركية كمال ريس وحاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور".

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 29, 2020

وفي وقت سابق أفيد أن فرقاطة أسطول البحر الأسود الروسي "الأدميرال ماكاروف" أجرت مناورات للدفاع الجوي في البحر الأبيض المتوسط.

وتقوم الفرقاطة الروسية "الأدميرال ماكاروف" بمهام كجزء من التجمع الدائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط ​​منذ حزيران/ يونيو من العام الجاري.