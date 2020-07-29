الناتو: قرار إعادة انتشار القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد التزامها تجاه الحلف وأمن القارة

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن القرار الذي اتخذته وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، بشأن سحب نحو 12 ألف جندي أمريكي من ألمانيا وإعادة نشرهم في دول الناتو وأوروبا يعد تأكيدا لاستمرار التزام أمريكا تجاه الناتو وأمن أوروبا.

القاهرة - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، في بيان اليوم الأربعاء: "إن إعلان الوزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم عن القوات الأمريكية في أوروبا يؤكد استمرار التزام الولايات المتحدة تجاه الناتو والأمن الأوروبي".

وأضاف :"إن السلام والأمن في أوروبا مهمان لأمن ورخاء أمريكا الشمالية".

وتابع ستولتنبرغ: "وبينما نواجه عالماً لا يمكن التنبؤ به، نكون أقوى وأكثر أماناً عندما نقف معا"، مشيرا إلى أنه "لقد تشاورت الولايات المتحدة عن كثب مع جميع حلفاء الناتو قبل قرار اليوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الأمريكي أنه سينقل مقره الأوروبي من شتوتغارت في ألمانيا إلى بلجيكا، وذلك أثناء استعراضه لخطط أوسع نطاقا لنقل نحو 12 ألفا من قواته إلى خارج ألمانيا بناء على أوامر الرئيس دونالد ترامب.