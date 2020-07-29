وزير الصحة التركي: نتواصل مع الصين وروسيا حول لقاح كورونا

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الأربعاء، أن بلاده على تواصل مع الصين وروسيا بخصوص لقاح لفيروس كورونا.

وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنهم يتابعون عن كثب التطورات المتعلقة بلقاح الفيروس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء التركية "الأناضول".

وأعرب عن اعتقاده بتطوير لقاح للفيروس في الربع الأول من العام المقبل في يناير/ كانون الثاني أو فبراير/ شباط، أو مارس/ آذار.

وقال: "نحن على تواصل مع الصين وروسيا بخصوص لقاح كورونا، ونتابع عن كثب التطورات والتعاون المتعلق به".

وأكد قوجة أن صحة نتائج الأجهزة في تركيا لتشخيص الإصابة بكورونا تتجاوز نسبتها الـ 90%.

وشدد على أهمية الانتقال بشكل جيد لمرحلة الموجة الثانية للفيروس التي يتوقعها العالم، مبينًا أن الخطر لا يزال مستمرا.

ولفت إلى أن الموجة الأولى لانتشار الفيروس لا تزال متواصلة، وأن إسطنبول وإزمير أنهيتا مرحلة ذروة الانتشار فيما بدأت في بعض الولايات وسط الأناضول وشرق وجنوب شرقي البلاد.

كما أشار إلى أن الجدول الزمني لافتتاح المدارس حددته وزارة التعليم في 31 أغسطس/ آب المقبل، مبينًا أن الوزارة والمجلس العلمي يعملان بخصوص إقرار التعليم عن بعد من عدمه.

واعتبر الوزير أن عيد الأضحى المقبل يعتبر امتحانا للجميع لمنع انتشار الفيروس، مضيفًا: "سيكون العيد الثاني الذي يمر علينا دون عناق أو تقبيل أيدي الكبار".

ووفق حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التركية، الاثنين، ارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس إلى 211 ألفا و561، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و645، والإصابات 227 ألفا و982.