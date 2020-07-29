لأول مرة في العالم... شاهد السلاح الإيراني المدمر خارجا من بطن الأرض

كشف الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن اعتماده استراتيجية جديدة للمرة الأولى في العالم، لإطلاق الصواريخ الباليستية، ضمن مناورات تنفذها طهران في مياه الخليج.

وقال قائد القوة الجوفضائية العميد أمير علي حاجي زادة أن "إطلاق هذه الصواريخ جرى من دون منصات ومعدات متعارف عليها، حيث تقوم الصواريخ المعبأة بشق الأرض دفعة واحدة والانطلاق نحو الأهداف المحددة وتدميرها".

وأضاف العميد حاجي زادة، في تصريح نقلته وكالة "فارس" الإيرانية على هامش مناورات "الرسول الأعظم": "لقد جرى للمرة الأولى في العالم إطلاق صواريخ باليستية من أعماق الأرض".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لما قالوا إنها "التجربة الجديدة لإطلاق الصواريخ الباليستية الإيرانية من تحت الأرض".

الحرس الثوري الإيراني يقوم بتجربة جديدة بإطلاق الصواريخ البالستية من تحت الأرض وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية . pic.twitter.com/oQYOulVt3p — M.Majed محمد مجيد (@MohamadAhwaze) July 29, 2020

وبدأت المرحلة الأخيرة من مناورات "الرسول الأعظم" المشتركة بين القوتين البحرية والجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية".

وقال الحرس الثوري إن "مقاتلاته من طراز سوخوي -22 قامت أيضا بتدمير الأهداف المعادية المفترضة في جزر فارور بواسطة القذائف المجنحة".

كما تم بنجاح "تنفيذ هجوم بطائرات مسيرة من طراز "شاهد 181، ومهاجر، وباور على أهداف العدو الافتراضي وتدمير المواقع المحددة مسبقا".