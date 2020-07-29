قائد بالحرس الثوري: لن نسمح للأعداء باستغلال الخليج

قال قائد القوة البحرية للحرس الثوري الإيراني، الأميرال علي رضا تنكسيري، إن التدريب على الدفاع عن جزر الخليج، والتصدي للمخلين بالأمن تعد من أهداف إقامة مناورات "الرسول الأعظم -14".

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن رضا تنكسيري، أننا "لن نسمح للأعداء باستغلال الخليج الفارسي ، أو أي نقطة أخرى من إيران الإسلامية".

وعلى هامش المرحلة النهائية من مناورات "الرسول الأعظم (ص)-14" المشتركة، اليوم الأربعاء، أضاف العميد تنكسيري، ان هذه المناورات أجريت وفقا للعبة الحرب والاستراتيجيات المتبعة في الخليج ومنطقة جنوب البلاد، ويتم من خلالها التدريب على أساليب توفير الأمن في الخليج والتصدي للمخلين بالأمن.

وأشار تنكسيري إلى السيناريوهات والإجراءات التي اتخذتها الوحدات البحرية في هذه المناورات، مضيفا أن هذا التمرين العسكري تضمن تصميم وتنفيذ خطة إطلاق الصواريخ على الأهداف المحددة، وقتال المروحيات المحلية، والطائرات البرمائية للقوة البحرية المصحوبة بالصواريخ الموجهة.

ولفت إلى أن المناورات شملت تنفيذ عمليات زرع الألغام البحرية الهجومية والدفاعية، بهدف قطع خطوط مواصلات العدو، والدفاع الساحلي وتدمير السفن البرمائية والسفن الداعمة للعدو في لعبة الحرب بنجاح تام.