إصابة مستشار المرشد الأعلى الإيراني بفيروس كورونا للمرة الثانية

وقالت وكالة "إسنا" الإيرانية: إن "لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران"، واصفة حالته بـ"المستقرة".

يذكر أن لاريجاني أصيب، في أبريل/نيسان الماضي، بالوباء وخضع للحجر الصحي أيضا.

الجدير ذكره أن وزارة الصحة الإيرانية أعلنت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، 2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، ليناهز عدد الحالات المسجلة في الجمهورية الإسلامية 300 ألف، توفي من بينهم أكثر من 16300 شخص.

وقال الرئيس حسن روحاني، خلال اجتماع عقدته الحكومة اليوم: "یجب أن نلتفت إلی أننا نواجه هذه الأیام جائحة کورونا ویجب مراعاة کامل الإرشادات الصحیة فی جمیع الحفلات".

كما أعلن مساعد رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، علي فتاحي، أن "نحو 6 آلاف من الكوارد الطبية أصيبوا، حتى الآن بالفيروس، وأن نحو 140 منهم توفوا جراء مضاعفات الإصابة".