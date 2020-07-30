رئيسة مجلس النواب الأمريكي تلزم أعضاء الكونغرس والموظفين بوضع الكمامات

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، اليوم الأربعاء، أنه يتعين على الأعضاء والموظفين وضع الكمامات خلال جائحة فيروس كورونا.

وأضافت في كلمة لها أنه سيتم السماح للأعضاء برفع الكمامات عند مخاطبة المجلس.

وقالت "تتوقع الرئيسة من جميع الأعضاء والموظفين الالتزام بهذا المطلب كدلالة على احترام صحة وسلامة ومصلحة الآخرين الموجودين في المجلس وفي المناطق المحيطة به".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال العضو الجمهوري لوي جومرت، إن الفحوص أثبتت إصابته بمرض كوفيد-19 مما دفع ثلاثة على الأقل من زملائه إلى القول بأنهم سيضعون أنفسهم في حجر صحي. وكان جومرت يرفض بشدة استخدام الكمامة.

U.S. House Speaker Pelosi announces mask-wearing requirement for lawmakers and staff https://t.co/3IC5UPDD36 pic.twitter.com/iSOqXMf2k6 — Reuters (@Reuters) July 30, 2020

وقالت بيلوسي، إنها "تمتلك السلطة لمطالبة الضابط المسؤول عن إنفاذ القانون بمجلس النواب بإخراج أي عضو يخالف آداب اللياقة" و"ترى الرئيسة أن عدم وضع الكمامة يمثل انتهاكا خطيرا لآداب اللياقة"، زفقا لرويترز.

وأوضحت أنه سيتم توفير كمامات عند أماكن الدخول إلى المجلس للأعضاء الذين ينسون إحضارها.