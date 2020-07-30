أول فنانة عربية تحصل على ميزة إيموجي على "تويتر"

أعلنت شركة "تويتر" عن تحويل غلاف ألبوم الفنانة اللبنانية إليسا إلى إيموجي يظهر عند استخدام المغرّدين لهاشتاغ "صاحبة رأي".

و"صاحبة رأي" هو اسم ألبوم الجديد للفنانة اللبنانية إليسا واحتل الترند في عدد من الدول العربية لأكثر من مرة بانتظار إطلاق ألبومها المُنتظر في الأول من شهر آب/أغسطس المقبل.

Thank you @twitter for the nice hashflag!! Now you can tweet the album’s name 3 days before its release, and automatically have the hashflag shown 😍

Fill the timeline with it guys!#صاحبة_رأي pic.twitter.com/xNP2rSGvmH — Elissa (@elissakh) July 28, 2020

وبذلك تكون إليسا أول فنانة عربيّة تحصل على هذه الميزة من موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعدما تخطت أغنية "صاحبة رأي" في الساعات الماضية عتبة المليوني مشاهدة.