عشاء مع دمى عملاقة للحفاظ على التباعد الاجتماعي في اليابان... فيديو وصور

تلجأ المطاعم في زمن كورونا إلى استخدام أساليب فريدة لمنع انتشار الجائحة، ومنها مطاعم اليابان التي تعتمد على دمى ضخمة لفرض التباعد الاجتماعي.

ويستخدم أحد المطاعم في طوكيو دمى على شكل مانيكان، التي تشبه عارضات الأزياء، تجلس على كراسي الطاولات لضمان مسافات الأمان بين الزبائن ومنعهم من الاقتراب من بعضهم البعض، تفاديا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

#JAPAN

Mannequins, used as a method to maintain social distancing among diners, are seen seated in a restaurant in the Akabane district of Tokyo on July 26, 2020, amid the COVID-19 coronavirus pandemic.

📸 @fong_fifi #AFP pic.twitter.com/wMxQZbcvZ7 — AFP Photo (@AFPphoto) July 26, 2020

ويبدو المطعم الصيني في "Masato Takemine" وكأنه يحتوي على العديد من الزبائن بينهم سيدات في فساتين على الطراز الصيني وفتاة ترتدي الكيمونو يجلسن على طاولاته.

🍴 'Model' customers keep Tokyo diners at social distance https://t.co/fkNzyPyyng pic.twitter.com/NTyemZji03 — ETX Studio Worldwide (@ETXStudio_World) July 29, 2020

وفي الحقيقة تلك الزبونات الـ16 هن دمى تم وضعها على كراسي الطاولات لمنع الزبائن الحقيقيين من الاقتراب من بعضهم البعض.

يذكر أن اليابان أغلقت جميع المطاعم خلال الحجر الصحي في ظل تفشي فيروس كورونا، وبدأت السلطات في رفع القيود بشكل تدريجي بداية شهر مايو/أيار.

في سياق متصل، قام مطعم كندي بالتعاون مع مصمم أزياء بوضع نحو ثلاثين "مانيكان" لعرض الملابس بين الطاولات بهدف تأمين فكرة التباعد الاجتماعي من جهة والسماح ببيع القطع المعروضة في مزاد يذهب بيعه لجمعيات خيرية.