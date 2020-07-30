تركيا: التنقيب في شرق المتوسط حق لنا

يرى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن من حق بلاده التنقيب والاستفادة من الثروات في مناطق الصلاحية البحرية التابعة لها بشرق المتوسط والمناطق التابعة لشمال قبرص التركية.

وبحسب وكالة "الأناضول" قال أكار بمناسبة يوم القوات المسلحة لجمهورية شمال قبرص التركية في العاصمة أنقرة: "لا يساورن أحد الشك في مواصلتنا استخدام حقوقنا في التنقيب. تركيا تولي أهمية كبيرة لقضايا تحديد مناطق الصلاحية البحرية وحماية الحقوق السيادية بالتساوي وتقاسم الموارد بشكل عادل ومحق".

وتابع "يجب عدم تجاهل هذه القضايا أبدا، وأود الإشارة إلى أننا مستعدون دائما لحماية حقوقنا وحقوق أشقائنا القبارصة. للأسف لم نتلق ردا إيجابيا من جيراننا بخصوص البيانات الصادرة سابقا عن مسؤولينا ومؤسساتنا المعنية حول استعدادنا لإجراء المحادثات اللازمة فيما يتعلق بتقاسم الموارد، لذا نواصل أنشطتنا مع أشقائنا في قبرص تماشيا مع حقوقنا المشتركة وبما يتناسب مع القانون الدولي".

وأشار أكار إلى أن قبرص قضية وطنية بالنسبة لتركيا، مكملا "وجهة نظرنا لم تتغير إزاء قبرص منذ عام 1974"، لافتا إلى استعداد تركيا للقيام بكل ما يلزم للدفاع عن مصالح أشقائها القبارصة"، وأكمل "لا يمكننا التسامح مع أي فرض للأمر الواقع من قبل الأطراف الأخرى، ويجب أن أشير هنا إلى أنه لا توجد فرصة نجاح لأي حل بدون تركيا".

وأوضح أكار "هناك الكثير من التصريحات الصادرة عن مصادر يونانية متنوعة مؤخرا، منها أنه لا يمكننا ترك أمن منطقة شرق المتوسط لتركيا. وأدعو من يقول ذلك للاطلاع على تاريخهم وتاريخنا وتاريخ شرق المتوسط".

وشدد أكار على أن تركيا لا تهدف لتصعيد التوتر أو الإخلال بالأمن والسلام بالمنطقة، موضحا "لكن لا يجب فهم هذه التصريحات على أنها مصدر عجز، حيث أود التأكيد مجددا على أننا مستعدون من جهة أخرى لفعل كل ما يلزم، والتصدي لكافة خطوات فرض الأمر الواقع، وأننا لا نقبل أي حلول لا تضمن حقوق جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا في جزيرة قبرص ومنطقة شرق المتوسط".

وأتم أكار أن بلاده تهدف لجعل الأمن والسلام والاستقرار بالجزيرة مستداما، وتبذل جهدا كبيرا من أجل ذلك، مؤكدا على "وقوف تركيا إلى جانب القبارصة الأتراك اليوم، كما الأمس، ولا يشك أحد في أننا سنظل أكبر داعميهم".