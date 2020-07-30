بيلاروسيا تطلب معلومات من سفير روسيا لديها بشأن محتجزين روس في مينسك

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس، أنها طلبت من السفير الروسي لدى الجمهورية إيضاحا بشأن روس معتقلين في البلاد لديهم خبرة مشاركة في النزاعات المسلحة".

واستدعت الخارجية البيلاروسية سفير روسيا دميتري ميزينتسيف والقائم مقام السفير الأوكراني بيوتر فروبليوفسكي.

وقالت وزارة الخارجية إن "الجانب الروسي تلقى معلومات جوهرية عن مجموعة من المواطنين الروس احتجزتهم سلطات إنفاذ القانون على أراضي بيلاروسيا أمس، وهم ينتمون إلى الشركة العسكرية الخاصة" فاغنر".

وأضافت الوزارة أنه "طُلب من السفير الروسي معلومات مفصلة بشأن الأهداف والجوانب الأخرى لوصول وإقامة هذه المجموعة المنظمة من الأشخاص في بلدنا، والتي أثبت العديد من أعضائه خبرة المشاركة في النزاعات المسلحة".

وأكدت وكالة "بيلتا" الحكومية البيلاروسية، نقلاً عن مسؤول في جهاز إنفاذ القانون، لم تذكر اسمه، أنه تم احتجاز 32 شخصا من مواطني روسيا بالقرب من مينسك.

وجاء في البيان: "الليلة، احتجز ضباط إنفاذ القانون في بيلاروسيا بالقرب من مينسك 32 مسلحا من الشركة العسكرية الأجنبية الخاصة (فاغنر). بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على شخص آخر واحتجازه في جنوب البلاد".