إعلام: مقتل ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار في سانت لويس الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بمقتل 3 أشخاص وإصابة أخرين، وذلك بعد حصول إطلاق نار في مدينة سانت لويس بولاية ميزوري الأمريكية.

ونقل موقع أمريكي مختص بالأخبار الأمنية تصريحات المتحدثة باسم ​الشرطة​، ميشيل وودلينغ، أن "الحادث وقع في ​الساعة​ الثانية بعد الظهر تقريبا بالتوقيت المحلي عند مفرق طرق"، مشيرة إلى أن "جميع الضحايا رجال وفارق القتلى الثلاثة ​الحياة​ في موقع الحادث، فيما أصيب جريح بطلقة نارية في ساقه".

وعثر المحققون على مسدس في موقع الحادث، ولا تزال التحقيقات مستمرة، ولم يتم اعتقال أي مشتبه فيه حتى الآن.

ولا يزال الغموض يلف سبب ​إطلاق النار​، لكن الشرطة ترجح أنه نجم عن نزاع بين عصابتين إجراميتين.