روسيا تخسر المركز الثاني أمام قطر من حيث إمدادات الغاز لتركيا في مايو

خفضت روسيا في مايو/ أيار حجم إمدادات الغاز إلى تركيا بنسبة 62% على أساس سنوي، معطية المركز الثاني من حيث الإمدادات لقطر بعد المتصدر أذربيجان، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الطاقة التركية EPDK.

قامت تركيا في مايو بخفض واردات الغاز بنسبة 0.51% من حيث القيمة السنوية - إلى 2.667 مليار متر مكعب، منها 1.221 مليار على غاز خط الأنابيب، و1.445 مليار على الغاز الطبيعي المسال. في الوقت نفسه، انخفض حجم إمدادات خط الأنابيب بنسبة 45%، في حين زادت واردات الغاز الطبيعي المسال، على العكس، ثلاث مرات، مقارنة بشهر مايو 2019.

على أساس شهري، ارتفعت واردات الغاز إلى تركيا بنسبة 1.3%. وانخفضت إمدادات الغاز من روسيا إلى تركيا في مايو مرة أخرى على أساس سنوي - بنسبة 62% ، إلى 340 مليون متر مكعب. وعلى أساس شهري، انخفضت أحجام التداول بنسبة 38%.

في الوقت نفسه، زادت الشحنات من قطر بشكل ملحوظ: على أساس سنوي، أربع مرات، وعلى أساس شهري مرتين.

وهكذا، أزاحت قطر روسيا من المركز الثاني من حيث إمدادات الغاز إلى تركيا، فأرسلت 520 مليون متر مكعب إلى البلاد. واحتفظت أذربيجان بالحصة الأكبر من إمدادات الغاز إلى تركيا، التي تم استيرادها منها بنسبة 14.5% أكثر من العام الماضي، أو 882 مليون متر مكعب.

انخفضت حصة روسيا في السوق التركية في مايو إلى 12.74% مقابل 17.86% في أبريل. وشكلت أذربيجان 33% من الإمدادات وقطر 19.5%.