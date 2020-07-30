الصين تهاجم بريطانيا وتتهمها بتسميم العلاقات وإشعال الحرب الباردة

ألقت الصين، اليوم الخميس، اللوم على بريطانيا في تدهور العلاقات بعد أن فرض رئيس الوزراء بوريس جونسون حظرا على مشاركة شركة هواوي الصينية في شبكة الجيل الخامس في بريطانيا واتهمت لندن بتسميم العلاقات بالتدخل في شؤون هونغ كونغ.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات السفير الصيني لدى بريطانيا، ليو شياو مينغ، الذي قال: "هذه التصرفات سممت بشكل خطير أجواء العلاقات بين الصين وبريطانيا".

وأضاف قائلا "بعض الساسة البريطانيين متمسكين بعقلية الحرب الباردة ويلعبون على ما يطلق عليه تهديد الصين وينظرون للصين كدولة معادية ويهددون بانفصال كامل عن الصين حتى أنهم يجعجعون بالحديث عن حرب باردة جديدة ضد الصين".

وحذر السفير بريطانيا من أنها لن يكون لها مستقبل لو سعت للابتعاد عن بكين.

وختم مينغ قائلا: "من الصعب تصور "بريطانيا العالمية" إذا ما تجاوزت أو استبعدت الصين، الابتعاد عن الصين يعني الابتعاد عن الفرص والابتعاد عن النمو والابتعاد عن المستقبل".