إطلاق مركبة الفضاء "بيرسفيرانس" للبحث عن علامات للحياة على كوكب المريخ... فيديو وصور

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم الخميس، الصاروخ الناقل " أطلس 5" حاملا على متنه مركبة الاستكشاف "بيرسفيرانس"، التي ستبحث عن علامات للحياة على كوكب المريخ.

واشنطن - سبوتنيك. وتم إطلاق الصاروخ الناقل من ولاية فلوريدا في تمام الساعة 07.50 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأميركية (14.50 بتوقيت موسكو).

وتعود ملكية "أطلس 5" إلى شركة "يونايتد سبيس أليانس"، التي ستطلق مركبة الاستكشاف "بيرسفيرانس" إلى المدار الفضائي.

ومن المقرر أن تصل مركبة الأبحاث إلى المدار في 18 شباط / فبراير 2021. وقد تم تجهيز المركبة بسبع أدوات علمية، من بينها طائرة مروحية مسيرة ستقوم بالتحليق فوق سطح الكوكب للمرة الأولى.

Liftoff!



As seen from the skies above Florida’s Space Coast, NASA’s newest Mars rover, Perseverance, begins its journey to the Red Planet, launching aboard a United Launch Alliance Atlas V rocket! #Mars2020



What an absolutely beautiful morning. pic.twitter.com/CnjNhmsTYb — John Kraus (@johnkrausphotos) July 30, 2020

والمهمة الرئيسية لمركبة الاستكشاف "بيرسفيرانس" هي البحث عن آثار للحياة (قديمة أو حالية) على كوكب المريخ.

🚀 We have LIFTOFF to Mars! The @ulalaunch Atlas V takes flight with our @NASAPersevere rover. The #CountdownToMars continues as Perseverance begins her 7-month journey to the Red Planet! pic.twitter.com/3RTL1CR4WS — NASA (@NASA) July 30, 2020

ويقوم الروبوت بجمع عينات من تربة المريخ وحفظها بداخله، وتخطط ناسا لإعادتها إلى الأرض في موعد لا يتجاوز عام 2031.