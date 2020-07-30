ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية

اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، تأجيل الانتخابات الرئاسية لتجنب التصويت عبر البريد بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وغرد ترامب عبر موقع "تويتر" قائلا " إذا كان هناك تصويت عبر البريد، فإن انتخابات 2020 ستكون الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرا في التاريخ".

وأضاف " ستكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة" مقترحا تأجيل الإنتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل طبيعي وموثوق وآمن.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020​

ويشار إلى أنه هناك جدل واسع في الولايات المتحدة حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وسط تفشي مرض "كوفيد-19".

وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن عدم ثقته بالتصويت عبر البريد، مشيرا إلى إمكانية تزوير الانتخابات.