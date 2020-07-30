ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية

وغرد ترامب عبر موقع "تويتر" قائلا " إذا كان هناك تصويت عبر البريد، فإن انتخابات 2020 ستكون الانتخابات الأقل دقة والأكثر تزويرا في التاريخ".
وأضاف " ستكون إهانة كبيرة للولايات المتحدة" مقترحا تأجيل الإنتخابات حتى يتمكن الناس من التصويت بشكل طبيعي وموثوق وآمن.
With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020
ويشار إلى أنه هناك جدل واسع في الولايات المتحدة حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر وسط تفشي مرض "كوفيد-19".
وسبق للرئيس الأمريكي أن تحدث عن عدم ثقته بالتصويت عبر البريد، مشيرا إلى إمكانية تزوير الانتخابات.
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