ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة الأمريكية إلى مليون و434 ألفا

أعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 25 يوليو / تموز، ارتفع من الأسبوع السابق بمقدار 12 ألفًا ليصل إلى 1.434 مليون.

موسكو - سبوتنيك. وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا أن يبلغ الرقم 1.45 مليون.

وفي الوقت نفسه، تم تعديل الرقم الأولي للأسبوع السابق إلى 1.422 من 1.416 مليون. وبالتالي، تعد هذه الزيادة بالفعل الثانية في المؤشر بعد 15 أسبوعا من الانخفاض عن القيمة القياسية الربيعية.

ويذكر أنه في أوائل نيسان/أبريل، أعلنت الإدارة عن قفزة في عدد الطلبات للأسبوع المنتهي في 28 آذار/مارس إلى 6.87 مليون.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت قانون "CARES" في نهاية مارس/ آذار الماضي، والذي ينص على دفع أموال للعاطلين عن العمل بسبب الحجر الصحي بمبلغ وقدره 600 دولار في الأسبوع.