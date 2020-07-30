موسكو وواشنطن تبحثان قضايا الحد من التسلح مع التركيز على "ستارت- 3"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن الوفدين الروسي والأمريكي ناقشا في اجتماع عقد في فيينا، قضايا الحد من التسلح مع التركيز على الانتهاء الوشيك لصلاحية معاهدة "ستارت -3".

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية، عقب اجتماع في فيينا للوفدين المشاركين من البلدين في إطار حوار استراتيجي:

"وفي إطار اجتماعي مجموعتي العمل، ناقش الخبراء مواقف الطرفين انطلاقاً من عقيدتيهما، وأجروا استعراضا مفصلا لنهجيهما إزاء مسائل تحديد الأسلحة في سياق العوامل التي تؤثر على الاستقرار الاستراتيجي، مع التركيز بشكل خاص على اقتراب انتهاء عمل معاهدة "ستارت"، وتبادلوا الآراء بشأن موضوع الشفافية والتحقق".

كما اتفقت روسيا والولايات المتحدة على جعل اجتماعات مجموعة العمل المعنية بأمن الفضاء على أساس منتظم.

وأشار البيان إلى أنه: "في اجتماع فريق العمل المعني بأمن الفضاء، تم النظر في مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان سلامة الأنشطة الفضائية. وتبادل الطرفان الآراء بشأن جميع المواضيع ذات الاهتمام. ومع الأخذ بالاعتبار نتائج الاجتماع، اتفق الطرفان على مواصلة العمل مع جعل اجتماعات فريق العمل المعني بأمن الفضاء على أساس منتظم".

وأشير إلى أن الطرفين اتفقا على المحافظة على اتصالات بشأن كل هذه القضايا.