البرازيل تسجل أكثر من 57 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة، تسجيل 57837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 1129 وفاة جراء المرض.

موسكو - سبوتنيك. وأفادت بيانات الوزارة أن البرازيل سجلت حتى الآن مليونين و610102 حالة منذ بدء تفشي الجائحة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 91263.

وأشارت الوزارة في البيان إلى تعافي أكثر من 1.8 شخصا من المرض.

وتحتل البرازيل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة في قائمة أكثر الدولة إصابة بفيروس كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.