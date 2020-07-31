إصابات فيروس كورونا ترتفع في الغرب الأوسط الأمريكي مع زيادة السفر

قالت ديبورا بيركس منسقة فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض إن العدوى تزداد على ما يبدو في الغرب الأوسط الأمريكي.

جاء ذلك بعدما أعلنت ولاية أوهايو عن تسجيل عدد إصابات يومي قياسي وصدور أوامر بوضع الكمامة في ولاية ويسكونسن، بحسب "رويترز".

وقالت بيركس لشبكة فوكس الإخبارية إن الفيروس "يصعد" من الجنوب إلى أوهايو وكنتاكي وتنيسي وميزوري وكانساس ونبراسكا "بسبب العطلات وغيرها من أسباب السفر".

وما تزال الولايات المتحدة أشد دول العالم تضررا بالفيروس حيث سجلت أكثر من 150 ألف وفاة.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ارتفع إلى أربعة ملايين و405932 حالة بزيادة 65935 إصابة عن الإحصاء السابق لها.

وأضافت المراكز أن عدد الوفيات زاد 1417 حالة ليصل الإجمالي إلى 150283 شخصا.