المكسيك تسجل أكثر من 77 ألف إصابة جديدة بكورونا

ذكرت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس أن البلاد سجلت 7730 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و639 حالة وفاة.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات إلى 416179 والوفيات إلى 46 ألفا، بحسب "رويترز".

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.