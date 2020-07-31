وزير الدفاع التركي: ننتظر عقد اجتماع مع اليونان في أنقرة خلال الأيام القادمة

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن بلاده تنتظر عقد اجتماع مع اليونان في أنقرة خلال الأيام القادمة.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، أوضح أكار أن "الاجتماع مع الجانب اليوناني يستهدف حل المشاكل العالقة بين البلدين".

وفي وقت سابق، تفقد أكار مع قادة الجيش التركي الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع اليونان وبلغاريا.

وكان أكار قد وصل أمس الخميس إلى ولاية أدرنة (شمال غرب) برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقادة القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك آق يوز، والبحرية عدنان أوزبال.

وكان والي أدرنة وقائد الجيش الأول ومسؤولون آخرون في استقبل أكار وقادة الجيش في قيادة لواء المشاة ميكانيكي 54.

​وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، إبراهيم قالن، أكد الثلاثاء الماضي، "استعداد تركيا لإجراء حوار مع اليونان يتضمن جميع القضايا من دون شروط مسبقة، معربا عن قناعته بإمكانية توقيع اتفاقية مع أثينا".

بدورها، أعلنت اليونان، استعدادها للحوار مع تركيا من دون أية ضغوط أو تهديدات.

تأتي زيارة أكار إلى المنطقة الحدودية وسط استمرار التوتر بين أنقرة وأثينا بسبب خلافات حول ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وعزم تركيا تنفيذ عمليات تنقيب في مياه قرب قبرص.