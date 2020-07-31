إقامة صلاة العيد للمرة الأولى منذ 86 عاما في "آيا صوفيا"... فيديو وصور

أدى آلاف المسلمين، اليوم الجمعة، صلاة العيد في مسجد "آيا صوفيا" في إسطنبول، للمرة الأولى منذ 86 عاما.

توافد المواطنون الأتراك من مختلف مناطق إسطنبول والولايات الأخرى منذ فجر اليوم الجمعة، بأعداد كبيرة نحو ساحة مسجد "آيا صوفيا" للمشاركة في الصلاة.

كما قصد آيا صوفيا، مصلون قادمون من خارج تركيا أيضاً، حيث ملأوا المسجد التاريخي وما حوله من ساحات؛ وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وألقى خطبة العيد في "آيا صوفيا"، رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، وسط حضور عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووالي إسطنبول علي يرليقايا، وبرلمانيين.

#صور..صلاة العيد من ساحات مسجد آيا صوفيا في إسطنبول. pic.twitter.com/Gz4jVCX1Y4 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 31, 2020

وأقيمت، يوم الجمعة الماضية، أول صلاة جمعة في "آيا صوفيا"، بحضور الرئيس أردوغان، بعد أن ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية في 10 يوليو/ تموز الجاري، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويله من مسجد إلى متحف.

Türkiye Cumhuriyeti'ne ve Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a 86 yıldaki ilk dualardan sonraki bu tarihi günde tebrikler Ayasofya Camii'nde yapıldı.



#AyasofyaCamii pic.twitter.com/PYGXkBLEf5 — Imran Khan Turkish (@IKturkish) July 25, 2020

في 10 تموز / يوليو، ألغت المحكمة الإدارية العليا في تركيا، الجمعة، قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24 نوفمبر 1934 القاضي بتحويل "آيا صوفيا" باسطنبول من مسجد إلى متحف. ليعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، توقيعه مرسوما يقضي بتحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.