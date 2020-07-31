بلاتر يدعو لإيقاف رئيس "فيفا" الحالي

دعا سيب بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لإيقاف الرئيس الحالي للفيفا جياني إنفانتينو، بعد فتح تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا.

وصرحت السلطات السويسرية، أمس الخميس، أنها بدأت تحقيقات جنائية بحق إنفانتينو فيما يتصل بلقاءات عقدت بينه وبين المدعي العام السويسري مايكل لاوبر في حين ينفي رئيس "فيفا" الحالي ومايكل لاوبر ارتكاب أية مخالفات.

وقال بلاتر في بيان لـ "رويترز": "بالنسبة لي الأمور واضحة، وهي أنه لا بد للجنة القيم التابعة للفيفا التحقيق مع السيد انفانتينو ومن ثم فإنه لا بد لها من إيقافه".

وتعرض بلاتر نفسه للإيقاف من جانب لجنة القيم التابعة للفيفا والمنع من ممارسة أي نشاط يتعلق باللعبة بعد إجراء تحقيقات جنائية بحقه في سويسرا في 2015. والتحقيقات لا تزال مستمرة ولم توجه أية تهمة إلى بلاتر الذي ينفي ارتكاب أية مخالفة.