الدفاع اليونانية تكشف حقيقة شراء طائرات مسيرة من تركيا

علقت وزارة الدفاع الوطني اليونانية، اليوم الجمعة، على ما تناقلته وسائل إعلام من أنباء حول شراء طائرات مسيّرة من تركيا.

أثينا - سبوتنيك. جاء في بيان أصدرته الوزارة بهذا الشأن: "تنفي وزارة الدفاع الوطني بشكل قاطع الشائعات والمعلومات غير المؤكدة التي تناقلتها وسائل إعلام أجنبية زعمت أن الجيش اليوناني ينوي شراء طائرات مسيّرة تركية الصنع" .

ووفقا لها، فإن هناك، "تسريبات مستهدفة" ظهرت في وسائل الإعلام الأجنبية واليونانية منذ نهاية أيار/ مايو، ولكن لم يتم تأكيدها.

وقالت الوزارة "إن المعلومات المنشورة على الإنترنت، وخاصة على المواقع الإخبارية، يجب التأكد منها بعناية قبل إعادة نشرها داخل البلاد. وهذا أمر مطلوب بموجب القواعد الأساسية للأخلاقيات الصحفية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الحساسة المتعلقة بالدفاع والأمن الوطنيين".

هذا ووفقًا للمادة 191 من القانون الجنائي اليوناني، يُعاقب على نشر أنباء أو شائعات كاذبة تقوّض "الثقة بالعملة الوطنية أو القوات المسلحة للبلاد وتزعزع العلاقات الدولية" بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ويُعاقب على نشرها في وسائل الإعلام بـ "على الأقل ستة أشهر سجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف دراخما (590 يورو)".

وتناقلت وسائل إعلام يونانية أنباء تشير إلى أن اليونان على الرغم من التدهور الحاد في العلاقات مع تركيا، تشتري طائرات مسيرة من تركيا لأغراض عسكرية.