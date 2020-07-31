موقف محرج... سيناتور جمهوري يتهم فيسبوك بالتحيز السياسي عن طريق الخطأ

زادت اتهامات السياسيين الجمهوريين لمواقع التواصل الاجتماعي بالتحيز السياسي في الفترة الأخيرة، حتى وصل الأمر لأن هاجم السيناتور جيم سينسينبرينر "فيسبوك" عن طريق الخطأ.

لاحظت صحيفة "تكنولوجي بوليسي"، أنه على خلاف الجمهوريين يستغل الديمقراطيون في الكونغرس وقتهم بالدفاع عن حقوق العملاء بمهاجمة الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" كوك، والرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" والرئيس التنفيذي لشركة "أمازون" بسبب ممارساتهم التنافسية التي تضر المستهلكين.

قال السيناتور سينسينبرينر، عندما جاء دوره للتحدث، إنه يرغب بأن يوضح مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ، سبب حذف منشور لدونالد ترامب جونيور حول هيدروكسي كلوروكين.

فرد زوكربيرغ، "أعتقد أنك ربما تشير إلى ما حدث على تويتر"، وأكد أن فيسبوك يدعم حرية التعبير بدرجة أكبر بكثير من شركات التواصل الاجتماعي المنافسة.

في وقت سابق، قرر موقع "تويتر" معاقبة النجل الأكبر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بسبب تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي.

وطلب "تويتر" من نجل الرئيس حذف التغريدة المرفقة بالفيديو، بينما قامت الشركة بالفعل بحذفها من العرض العام للمستخدمين.