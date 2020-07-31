ارتفاع حصيلة قتلى عمليات القصف الباكستاني على حدود أفغانستان... فيديو وصور

قال مسؤولون أفغان إن نيران مدفعية أطلقتها باكستان عبر الحدود قتلت 15 مدنيا على الأقل في أفغانستان، يوم الخميس، ما دفع كابول إلى وضع قواتها البرية والجوية في حالة تأهب.

جاء القصف المدفعي بعد اشتباكات بين قوات الأمن الباكستانية والأفغانية عند معبر شامان-سبين بولداك المغلق، حيث كانت الحشود تنتظر على الجانبين للعبور قبل عيد الأضحى.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان "إذا واصل الجيش الباكستاني هجماته الصاروخية على الأراضي الأفغانية فسوف يواجه ردا من الجيش الأفغاني".

ولم ترد وزارة الخارجية والجيش الباكستاني على طلبات "رويترز" للحصول على تعليق، لكن وزير الخارجية شاه محمود قرشي قال للصحفيين إن الأمر تم تناوله مع السلطات الأفغانية وأعرب عن أمله في أن يتم حله وديا.

on At the height of the Afghan army's extremism on the Chaman border, the Afghan army opened fire, injuring many people, including soldiers.

Condemn in strong words

Sham Afghan army#Chaman pic.twitter.com/S4bDbzXQ3v#Chaman pic.twitter.com/V6QsMEGFTl — Al!Bal0uchMagši (@aliabba97449148) July 31, 2020

وتتهم أفغانستان منذ سنوات باكستان بدعم مقاتلي طالبان. وتنفي باكستان ذلك وتتهم بدورها أفغانستان بدعم المتشددين الذين يقاتلون الحكومة الباكستانية. وقال حياة الله حياة حاكم إقليم قندهار بجنوب شرق أفغانستان إن القذائف سقطت في مناطق سكنية في سبين بولداك وإن هناك أطفالا ونساء بين 15 قتيلا و80 جريحا.

وذكر مسؤولو مستشفى في باكستان لـ "رويترز" إن ثلاث جثث و20 شخصا أصيبوا بأعيرة نارية وصلوا المستشفى بعد الاشتباكات بين محتجين وقوات الأمن.

Current situation of chaman bordar (Pak Afghan).Cross border firing between Pak Army and Afghanistan Army (indian army).We have to deal with India otherwise india will create problems for all of us in future.America should get out from this region.@SAUSMF @Haqeeqat_TV #SAUSMF. pic.twitter.com/NwEEd7g7YR — Muhammad RASIB 🇵🇰 (@MuhammadRASIB20) July 31, 2020

وقال مسؤول باكستاني إنهم تبادلوا إطلاق النار عندما فُقدت السيطرة على الحشود التي تنتظر العبور إلى أفغانستان وهاجمت المنشآت الباكستانية.

وتم فتح المعبر، الذي كان مغلقا في أغلب الأوقات أمام المشاة خلال جائحة كوفيد-19، لفترة وجيزة يوم الأربعاء وكان سيفتح مرة أخرى يوم الخميس للسماح لمواطني البلدين بالعبور للاحتفال بالعيد الذي يصادف الجمعة في أفغانستان والسبت في باكستان.

on At the height of the Afghan army's extremism on the Chaman border, the Afghan army opened fire, injuring many people, including soldiers.

Condemn in strong words

Sham Afghan army#Chaman pic.twitter.com/ej13q8KzNT — Tariq Ullah Shah Afridi (@TariqUllahShahA) July 31, 2020

وقال مسؤول باكستاني عند الحدود لرويترز إنه عندما لم يفتح، تجمع حشد كبير للاحتجاج وتم إحراق مركز للحجر الصحي ومنشأة حكومية باكستانية عند المعبر.