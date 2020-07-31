في ظل تصاعد التوتر مع أرمينيا... مقاتلات "إف-16" التركية تصل إلى أذربيجان... صورة

وصلت مقاتلات "إف-16" تركية إلى أذربيجان، اليوم الجمعة، للمشاركة في المناورات البرية والجوية المشتركة للبلدين.

واستقبلت المقاتلات التركية، بمراسم عسكرية قبيل مشاركتها في المناورات الجوية بين البلدين التي تحمل اسم "النسر التركي الأذربيجاني 2020"؛ بحسب "الأناضول".

مقاتلات إف-16 التركية تصل #أذربيجان

استقبلت المقاتلات التركية، بمراسم عسكرية قبيل مشاركتها في المناورات الجوية بين البلدين يحمل اسم "#النسر_التركي_الأذربيجاني 2020 / TurAz Kartal".https://t.co/Gk1UWIzZDf — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 31, 2020

وأصدرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الاثنين الماضي، بيانا أعلنت فيه أنها بصدد إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع الجانب التركي في الفترة الممتدة من 29 يوليو/تموز إلى 10 أغسطس/آب المقبل.

وجاء في بيان الدفاع الأذربيجانية "وفقا لاتفاق التعاون العسكري بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا، ووفقا للخطة السنوية ستجرى مناورات تكتيكية مشتركة واسعة النطاق بين البلدين بمشاركة القوات البرية والجوية".

وأضاف البيان: "التدريبات ستشمل أفراد وعربات مدرعة ومنشآت مدفعية ومدافع هاون بالإضافة إلى الطيران الحربي التابع لتركيا وأذربيجان".

وتابع البيان: "تم تحديد وفق الخطة الخطة الموضوع أن التدريبات ستجري بمشاركة القوات البرية في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس/ آب في باكو وناخشيفان، والتدريبات الجوية في الفترة من 29 يوليو/ تموز إلى 10 أغسطس/ آب في مناطق باكو ونختشيفان وجانجا وكوردامير ويفلاخ".

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار الاشتباكات على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، التي بدأت منذ الـ12 من تموز/ يوليو الجاري، على الحدود الأرمينية الأذربيجانية، في منطقتي توفوز وتافوش المجاورتين، اللتين تقعان على الحدود مع جورجيا وتقعان على بعد مئات الكيلومترات من ناغورني- قره باخ، غير المعترف بها. وتوجد في مكان القصف مواقع عسكرية منتشرة بالقرب من قرية موفسيس. ووفقا لـ باكو، فقد قتل حتى الآن، 12 عسكريا أذربيجانياً، بينهم جنرال.