فرنسا تفرض ارتداء الكمامة بجميع الأماكن العامة في بعض أحياء مدينة ليل

اتخذت السلطات الفرنسية، اليوم الجمعة، قرارا بفرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة المغلقة منها والمفتوحة في بعض أحياء مدينة ليل الواقعة شمال البلاد بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا.

باريس - سبوتنيك. وقال رئيس مديرية شرطة منطقة الشمال في مؤتمر صحافي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من ليل الأحد، وسيطبق في بعض أحياء المدينة وضواحيها بعد أن لاحظت السلطات الصحية استئنافا لانتشار الوباء في هذه المناطق.

وقال مدير الشرطة :"الهدف هو فرض الكمامة لكي لا نضطر لفرض الحجر الصحي مجددا".

هذا وقد كان وزير الصحة أوليفييه فيران صرّح في وقت سابق اليوم في تغريدة على "تويتر" قائلاً إن "السلطات ستعطي صلاحيات لرؤساء مديريات الشرطة للسماح لهم بفرض وضع الكمامة في جميع الأماكن العامة في حال استأنف الوباء نشاطه".

وفرضت السلطات الفرنسية وضع الكمامة بشكل تدريجي حيث اقتصر وضعها في بادئ الأمر على وسائل النقل المشترك لكي يتوسّع بعدها ويشمل الأماكن العامة المغلقة.

وبعد تصريح وزير الصحة اليوم من المتوقع أن تلجأ السلطات المحلية في بعض المدن الى فرض وضع الكمامة في الأماكن العامة المفتوحة مثل الطرقات والأرصفة والحدائق العامة حيث سيُغرّم كل مخالف بمبلغ قدره 135 يورو.

وشهدت فرنسا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في أعداد المصايين بفيروس كوفيد-19 كما شهدت ارتفاعا طفيفا بأعداد المصابين الذين يستلزم وضعهم العناية المركرة مما أثار مخاوف السلطات الصحية.

وسجلت فرنسا أمس الخميس 16 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات الى 30254.