بريطانيا تلزم مواطنيها بارتداء الكمامات في الأماكن العامة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه مع تفاقم وضع فيروس "كورونا" المستجد، سيتعين على البريطانيين ارتداء الكمامات في جميع الأماكن العامة، وليس فقط في وسائل النقل والمحلات التجارية.

موسكو - سبوتنيك. وقال جونسون "سنطلب الآن من الناس ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وصالات العرض ودور السينما والمؤسسات الدينية".

وستدخل التعديلات حيز التنفيذ في 8 آب/ أغسطس. وحذر رئيس الوزراء أيضا من أن الشرطة سوف تكون أكثر صرامة من ذي قبل في مراقبة الامتثال لمتطلبات ارتداء الكمامات.

وبلغت الزيادة اليومية، يوم أمس، في عدد حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة، 846 حالة في أعلى معدل خلال شهر. وتجاوز إجمالي الإصابات أكثر من 302 ألف واقترب عدد الوفيات من 46 ألف شخص.

وفي سياق متصل، اتخذت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة قرارا بفرض وضع الكمامة في جميع الأماكن العام المغلقة منها والمفتوحة في بعض أحياء مدينة ليل، الواقعة شمالي البلاد، بعد ارتفاع ملحوظ في أعداد المصابين بفيروس كورونا.