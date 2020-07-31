جونسون يؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود كورونا في بريطانيا

أعلن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أنه سيؤجل المرحلة المقبلة من تخفيف قيود العزل العام لمدة أسبوعين على الأقل، بسبب زيادة معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي "كان يحدونا أمل أن نعيد يوم السبت، الأول من أغسطس/ آب، في إنجلترا فتح عدد من الأنشطة ذات المخاطر الأعلى التي بقيت مغلقة، اليوم أخشى أننا سنؤجل هذه التغييرات لمدة أسبوعين على الأقل".

وأضاف جونسون قائلا "أعرف أن الخطوات التي نتخذها ستكون ضربة حقيقية لكثير من الناس، أنا حقا، حقا آسف، لذلك لكننا ببساطة لا يمكننا المجازفة".

وكشفت بريطانيا سبب فرض الحجر الصحي على القادين من إسبانيا، في ظل ترقب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا المستجد.