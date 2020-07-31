جندي ثمل يقتل 12 مدنيا في الكونغو

أعلنت السلطات الإقليمية عن جريمة راح ضحيتها 12 مدنيا وأصيب 9 آخرين، نفذها جندي ثمل في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية مساء يوم الخميس.

وقال حاكم مقاطعة كيفو الجنوبية، تيو كاسي، إن قوات الأمن تبحث عن الجندي في بلدة سانجا، وهو مكان وقوع الجريمة.

ووصف الرئيس، فيليكس تشيسكيدي، الهجوم بأنه جريمة بشعة، وأعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا.

ويعتبر جيش الكونغو غير مدرب بشكل جيد وغير محترف، وغالبا ما يتم اتهام أفراده بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وفق وكالة "رويترز".

ويخضع كبار جنرالات جيش الكونغو لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات المزعومة، واتهمتهم الأمم المتحدة بتزويد المتمردين والعصابات الإجرامية بالأسلحة.