اعتقال حارس الملكة إليزابيث لحيازته مواد مخدرة

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن الحارس المقبوض عليه هو أحد أفراد وحدة الحراسة المعروفة باسم "كولدستريم"، والتي تعتبر واحدة من مهماتها حماية مساكن وقصور ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية بما في ذلك قلعة وندسور وقصر باكنغهام.

وأوضحت الصحيفة أنه تم اعتقال الحارس المنتمي لوحدة النخبة، يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن عثرت الشرطة على آثار الكوكايين في حمام الحراس في قصر سانت جيمس، حيث كان المشتبه به يؤدي خدمته.

بعد ذلك، فتشت أجهزة إنفاذ القانون غرفته وسيارته وعثرت على خمسة أكياس من الكوكايين وأربعة أكياس من الكيتامين بين متعلقات الجندي.

وأكد الجيش البريطاني حقيقة اعتقال الحارس، لكنه امتنع عن التعليق أكثر. "في الوقت الحاضر، يجري التحقيق في هذه الواقعة المثيرة للجدل في هذه الوحدة النخبوية، بعد أن تم إيقاف العنصر المشتبه به مؤقتا عن الخدمة".

يذكر أنه تم تشكيل وحدة حرس الشرف "كولدستريم" عام 1650 بأمر من أوليفر كرومويل، وهي تعتبر واحدة من أقدم فوج مشاة يعمل في الجيش البريطاني.