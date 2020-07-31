البيت الأبيض يدين قرار هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكيناني، إدانة بلادها لقرار السلطات في هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية هناك.

واشنطن - سبوتنيك. وقالت ماكيناني، اليوم الجمعة :

"الولايات المتحدة تدين قرار سلطات هونغ كونغ تأجيل الانتخابات التشريعية لمدة عام، وإبعاد مرشحي المعارضة، هذا القرار من شأنه تقويض مبادئ الديمقراطية".

ووفقا للمتحدثة، هذا ينتهك الاتفاقات بين جمهورية الصين الشعبية وبريطانيا، التي بموجبها تم نقل هونغ كونغ إلى الصين في عام 1997.

وأعلنت رئيسة إدارة "هونغ كونغ"، كاري لام ، اليوم الجمعة، أن الانتخابات العامة لعام 2020 في برلمان منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصةـ المقرر عقدها في 6 أيلول/سبتمبر 2020، سيتم تأجيلها لعام واحد، بسبب الوضع الوبائي، بحيث تعقد في 5 أيلول /سبتمبر عام 2021. وتنتهي فترة صلاحيات البرلمان الحالي في 30 أيلول/سبتمبر من هذا العام. وأيدت بكين الرسمية هذا القرار.