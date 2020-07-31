ترامب يتوعد المحتجين في بورتلاند بقبضة من حديد

توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحتجين في بورتلاند بالرد "بقوة هجومية بالغة" إذا اقتضت الضرورة.

ونقلت "رويترز" عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، تأكيده أن

"الضباط الاتحاديين سيردون "بقوة هجومية بالغة" على المحتجين في بورتلاند إذا اقتضت الضرورة".

هذا الأمر أثار تساؤلات حول اتفاق لإنهاء نشر قوات اتحادية في المدينة تسببت في أزمة مع القادة المحليين.

وأردف ترامب في اجتماع مع الرابطة الوطنية لوكالات الشرطة في البيت الأبيض: "إذا لم ينته الأمر فسنفعل أمرا قويا جدا... لا خيار لدينا".

وبحسب "فرانس 24"، فقد اتفقت سلطات ولاية أوريغون الأمريكية وإدارة الرئيس دونالد ترامب على سحب تدريجي لعناصر الشرطة الفدرالية من مدينة بورتلاند، لكن لم تتفقا على موعد، في خطوة عدّتها الحاكمة الديموقراطية للولاية بمثابة دحر "لقوات احتلال"، واعتبرها وزير الأمن الداخلي تجسيداً لـ"تعاون" طال انتظاره.

وأعلنت الحاكمة الديموقراطية للولاية الواقعة في شمال غرب الولايات المتحدة كايت براون في بيان أنه "بعد محادثات مع نائب الرئيس ومسؤولين في الإدارة، قبلت الحكومة الفدرالية طلبي وستبدأ سحب عناصرها"، اعتباراً من الخميس 30 تموز/يوليو.