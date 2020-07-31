ترامب لا يستبعد حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ إجراءات مختلفة ضد تطبيق "تيك توك"، بما في ذلك حظر التطبيق.

واشنطن– سبوتنيك. وقال ترامب في حديث للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن ندرس تيك توك، ويمكننا القيام بحظر تيك توك، أو اتخاذ إجراءات أخرى".

وتابع: "هناك عدد من الخيارات، سننظر ماذا سيكون لدينا".

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه لا يستبعد حظر برنامج "تيك توك" في الولايات المتحدة، شأنه شأن وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الأخيرة، وذلك نظرا للاشتباه بقيام هذه البرامج بإرسال معلومات خاصة إلى السلطات الصينية.

يشار إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية يقضون وقتاً أطول يومياً على تطبيق "تيك توك" من تطبيق "إنستغرام".

وأوضحت البيانات التي نشرتها شركة الخدمات المالية "Cowen" ارتفاعاً كبيراً في شعبية تطبيق "تيك توك" بين المستخدمين، فخلال الربع الثاني من عام 2020، كان مستخدمو تيك توك يمضون يومياً حوالي 41 دقيقة بالمتوسط على التطبيق، مقابل 33 دقيقة لمستخدمي إنستغرام، بحسب ما ذكره موقع "theverge".

لكن تطبيق "تيك توك" يواجه تهديدات محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تفكير إدارة الرئيس دونالد ترامب في حظره، أو فصله عن الشركة الصينية الأم.

وفي الوقت الذي تحاول الحكومة الأمريكية شن حرب ضد التطبيق، ازدادت شعبيته بشكل كبير هذا العام بين المستخدمين في البلاد، حيث باتوا يمضون وقتاً أطول عليه من تطبيقات شهيرة مثل إنستغرام وتويتر وسناب تشات وأقل بقليل من "فيسبوك".

جاءت هذه النتائج بعد المسح الذي أجرته شركة "Cowen" والذي يستقصي بشكل روتيني كيفية استخدام الآلاف من الأمريكيين لتطبيقات الهاتف المحمول المختلفة.