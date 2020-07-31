مقتل جندي وعملية بحث واسعة عن 8 من مشاة البحرية الأمريكية

أفاد سلاح البحرية الأمريكي بأنه يقوم بعملية بحرية وجوية واسعة بحثا عن ثمانية من مشاة البحرية قبالة ساحل جنوب ولاية كاليفورنيا، اليوم الجمعة، بعد حادث تدريبي أمس، أسفر أيضا عن وفاة جندي وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف سلاح البحرية في بيان نقلته "رويترز"، أن 15 جنديا من مشاة البحرية وبحارا واحدا كانوا على متن مركبة برمائية، أمس الخميس، وأن أحد المصابين يرقد بالمستشفى في حالة حرجة.

وأوضح البيان أن مدمرة أمريكية وسفينة تابعة لخفر السواحل تباشران البحث مع أربع طائرات هليكوبتر علاوة على عدد من الزوارق الصغيرة التابعة للبحرية.

ووقع الحادث خلال ما وصفته البحرية بتدريب روتيني قرب جزيرة سان كليمنتي.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت، الأربعاء الماضي، أن تركيا تجري مناورات عسكرية بمشاركة الفرقاطة البحرية التركية "كمال رايس" وحاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور".

وصرحت وزارة الدفاع التركية في تغريدة على "تويتر": "أجريت التدريبات العسكرية البحرية في 28 يوليو في وسط وشرق البحر المتوسط ​​بمشاركة الفرقاطة التركية كمال ريس وحاملة الطائرات الأمريكية أيزنهاور".