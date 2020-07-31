محكمة الاستئناف تلغي الحكم الصادر بحق منفذ هجوم بوسطن

ألغت محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق جوهر تسارناييف منفذ الهجوم الإرهابي على ماراثون بوسطن، وأحالت الملف إلى محكمة محلية لإعادة النظر في القضية.

وجاء في بيان المحكمة: "تم إلغاء حكم الإعدام لجوهر تسارناييف وفق البنود 4، 5، 9، 10، و14، وتم إحالة القضية إلى محكمة المقاطعة من أجل إجراء محاكمة جديدة في مرحلة إصدار القرار".

ويذكر أن تسارناييف أدين بالتورط في تخطيط هجوم إرهابي مع أخيه تامرلان، وذلك خلال ماراثون بوسطن عام 2013، حيث قتل حينها 3 أشخاص وأصيب 280.