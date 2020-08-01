المكسيك تحتل المركز الثالث عالميا في عدد حالات الوفاة جراء كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة في المكسيك ارتفاع عدد حالات الوفاة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 46688 حالة يوم الجمعة لتحتل المكسيك المركز الثالث في أكبر عدد من حالات الوفاة جراء تلك الجائحة على مستوى العالم متفوقة على بريطانيا.

وسجلت وزارة الصحة 8458 حالة إصابة جديدة بكورونا مسجلة رقما قياسيا في حالات الإصابة اليومية إضافة إلى 688 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد حالات الإصابة إلى 424637 حالة والوفاة إلى 46688، بحسب رويترز

وقالت الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للأشخاص المصابين أكبر بكثير من الحالات المؤكدة.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.