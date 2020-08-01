أفغانستان... مقتل 16 معظمهم أطفال في فيضانات شرقي البلاد

قتل 17 شخصا، مساء أمس الجمعة، معظمهم أطفال، في فيضانات مفاجئة ضربت ولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن عطاء الله خوغياني، الناطق باسم حاكم الولاية، أن 16 شخصا، بينهم 15 طفلا وامرأة واحدة، لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت منطقة كوز كونار عقب أمطار شديدة هطلت مساء أمس، مضيفا أن العشرات من المنازل قد دمرت بفعل الفيضان.

كان طفلان قد لقيا مصرعهما، الشهر الماضي، في فيضانات شهدتها ذات الولاية في تلك الفترة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، في شهر شباط / فبراير الماضي، عن تخصيصه حزمة إضافية من المساعدات الإنسانية للاجئين الأفغان في كل من طهران وإسلام أباد، بمبلغ قدره 21 مليون يورو، حيث يهدف الدعم الجديد إلى توفير خدمات التعليم والصحة ومياه الشرب.