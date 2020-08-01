فيديو مرعب... لحظة انشقاق الأرض وابتلاعها امرأتين على الطريق

رصدت إحدى كاميرات المراقبة في الصين، خلال الأيام الماضية، لحظة انشقاق الأرض وابتلاع امرأتين صينيتين كانتا تمران على رصيف في مدينة غوانزو الصينية في الشمال الغربي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن "وسائل الإعلام الصينية، أوضحت أن بعض المارة أسرعوا إلى حيث تكونت "بالوعة" معروفة باسم (sinkhole إنجليزياً)، وهي هبوط أرضي يحدث متسارعا بعد ترسب وانحباس مياه مطر غزير أو فيضانات، مشيرة إلى أنه وبانهيار الرصيف هوت المرأتان إلى عمق 3 أمتار تقريبًا، وأصيبتا برضوضٍ وجروح.

من جهته، ذكر موقع Science Times العلمي الأمريكي، أن "حادث ابتلاع المرأتين جرى يوم الاثنين الماضي، لكن السلطات أفرجت أمس الجمعة فقط عن فيديو ما حدث، بعد أن خرجت المرأتان متعافيتين من مستشفى تم علاجهما فيه".

وتظهر لقطات صادمة امرأتين تسيران على ممر المشاة بجوار طريق رئيس، قبل أن تنشق الأرض تحت أقدامهما وتبتلعهما فجأة، ويتمزق الرصيف ويرتفع صراخ المرأتين وهما تسقطان بين الأنقاض في حفرة عملاقة محاطة ببقايا الخرسانة والطوب والأسفلت، كما ظهر في الفيديو رجال الإطفاء المحليون بعد استدعائهم، وهم يبحثون عن الضحايا بين الحطام، بينما يصيح أحد المشاهدين، قائلا: "لا يمكن حتى رؤيتهن".