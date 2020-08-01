رافعة تدهس 10 أشخاص في حوض لبناء السفن بالهند... فيديو

قال مسؤول كبير في الشرطة الهندية إن عشرة أشخاص لقوا حتفهم اليوم السبت، بعدما انهارت فوقهم رافعة في حوض لبناء السفن تديره الدولة في مدينة فيساكاباتنام جنوبي البلاد.

وقال سوريش بابو، نائب مفوض الشرطة لـ "رويترز" إن الحادث وقع في موقع تابع لشركة هندوستان المحدودة لأحواض بناء السفن عندما انهارت رافعة جديدة خلال تجربة لتحميل الوزن.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون قطع الرافعة ورفع حطامها، وقال إنه إذا كان هناك أي شخص على قيد الحياة أسفلها فلن يتسنى العثور عليه ما لم يتم رفع الحطام.

#WATCH A crane collapses at Hindustan Shipyard Limited in Visakhapatnam, Andhra Pradesh. 10 dead and 1 injured in the incident, says DCP Suresh Babu. pic.twitter.com/BOuz1PdJu3 — ANI (@ANI) August 1, 2020

وقال مسؤول في الشركة إن كبار المسؤولين التنفيذيين يعقدون اجتماعا بشأن الحادث.