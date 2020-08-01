وفاة 10 من مدمني الخمور بعد تناولهم مطهرات تحتوي على الكحول

توفي 10 أشخاص في ولاية أندرا براديش الهندية، بعد أن شربوا مطهرات كحولية بعد إغلاق محلات بيع الخمور.

وصرح رئيس شرطة المنطقة، سيدهارث كوشال، أن الأشخاص الذين ماتوا خلطوا المطهر بالماء والمشروبات الغازية.

مضيفا بأنهم كانوا مدمنين على شرب الكحول وبدأوا بشرب الخليط قبل وفاتهم بعشرة أيام.

وتابع "بعض شديدي إدمان الكحول كانوا يتناولون معقمات اليدين المتاحة بسهولة، كون الكحول غير متاح بسبب الإغلاق"، في الوقت الذي تم إرسال عينات من هذه المطهرات إلى المختبر لتحليلها، بحسب ما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الهند أنها ستسمح بإعادة فتح معاهد اليوغا وصالات الرياضة، وسترفع القيود المفروضة على حركة البضائع والأشخاص.