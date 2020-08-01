الصحة العالمية: هذا الوباء يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مرض "كوفيد 19" يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن.

وقال غيبريسوس: "هذا الوباء يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن وستبقى آثارها ماثلة لعقود قادمة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "AFP".

بعد ستة أشهر على إعلانها وجود حالة طوارئ عالمية، اجتمعت لجنة الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية الجمعة للمرة الرابعة لتقويم وضع كوفيد-19. وقال المدير العام تيدروس أدهانوم غيبريسوس "هذا الوباء يمثل أزمة صحية لا تتكرر سوى مرة واحدة في كل قرن وستبقى آثارها ماثلة لعقود قادمة".#فرانس_برس pic.twitter.com/TVfYZWqlMF — فرانس برس بالعربية (@AFPar) August 1, 2020

​وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، "جائحة". وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس.