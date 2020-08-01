مايكروسوفت تتفاوض لشراء "تيك توك"

وقالت الصحيفة إن قناة "فوكس بيزينس" الأمريكية كانت أول من كشف النقاب عن المفاوضات بين مايكروسوفت و" تيك توك " أمس الجمعة.

يشار إلى أن المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية يقضون وقتا أطول يوميا على تطبيق "تيك توك" من تطبيق "إنستغرام".

لكن تطبيق "تيك توك" يواجه تهديدات محتملة في الولايات المتحدة الأمريكية، مع تفكير إدارة الرئيس دونالد ترامب في حظره، أو فصله عن الشركة الصينية الأم.