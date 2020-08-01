إعصار "إساياس" يضرب جزر الباهاما الأمريكية... فيديو

استجمع إعصار إساياس قوته وضرب جزر الباهاما، اليوم السبت، في طريقه لولاية فلوريدا الأمريكية، ومن المتوقع أن يقترب من الأجزاء الجنوبية الشرقية من الولاية في وقت لاحق اليوم قبل أن يتقدم نحو الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وذكر مركز الأعاصير الوطني الأمريكي أن إساياس كان محملا برياح قوية بلغت سرعتها 140 كم في الساعة على بعد 125 كم في المناطق الواقعة جنوب وجنوب شرقي ناساو عاصمة الباهاما عند الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (التاسعة بتوقيت جرينتش).

وذكرت اللجنة أن مركز الإعصار يقترب من جزيرة أندروز في الباهاما، وينتظر أن يضرب الجزر الواقعة في وسط وشمال غرب الباهاما أو قريبا منها اليوم السبت، ما يؤدي لخطر حدوث موجات مد تصل إلى ما يربو على متر ونصف المتر فوق مستويات المد الطبيعية.

ودفع الإعصار، وهو إعصار من الدرجة الأولى على مقياس سافير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات، السلطات في أجزاء من فلوريدا إلى إغلاق مراكز فحص الإصابة بمرض كوفيد-19، كما دفع الناس لتخزين المواد الغذائية.

As a tropical storm, Isaías brought strong winds and heavy rain to Puerto Rico on Thursday, causing flooding of rivers, landslides and fallen trees. Isaías is now a hurricane. https://t.co/dRQ59NWdI9 pic.twitter.com/NTJft7QoLC — CBS News (@CBSNews) July 31, 2020

وقال المركز إن من المتوقع أن يكون إعصار إساياس مصحوبا بأمطار غزيرة تهطل على ساحل الولاية المطل على المحيط الأطلسي، قبل أن يضرب المناطق الشرقية من كارولاينا الشمالية خلال الأسبوع. وفقا لـ "رويترز".

وأعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس حالة الطوارئ في 12 مقاطعة تطل على المحيط الأطلسي، مما يسهل من حشد الموارد اللازمة لمواجهة آثار الإعصار. كما اتخذ حاكم ولاية كارولاينا الشمالية روي كوبر نفس القرار.

وبحسب تقارير إعلامية، تسبب الإعصار في مقتل اثنين على الأقل في جمهورية الدومنيكان، فضلا عن اقتلاع الأشجار وحدوث فيضانات بالشوارع وقطع الكهرباء عن آلاف المنازل والشركات في بويرتوريكو.

#Isaias beginning to struggle more with shear and dry air this morning, with the core becoming more ragged. Data from recon planes indicates slight weakening occurring.



The track is slightly left of yesterday's expectation, over Andros Island, increasing odds of #Florida impacts pic.twitter.com/8Z0XitebZZ — Levi Cowan (@TropicalTidbits) August 1, 2020

وأغلقت مقاطعة ميامي-ديد الشواطئ العامة والمتنزهات ومراسي السفن الصغيرة وملاعب الجولف أمس الجمعة. كما أغلقت مراكز فحص الإصابة بكوفيد-19، حيث سجلت الولاية ،التي تمثل إحدى بؤر تفشي الوباء في البلاد، ارتفاعا قياسيا في وفيات فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي.